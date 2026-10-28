Vier Jahre war er Ministerpräsident, 17 Jahre im Landtag: Tobias Hans will nur noch Unternehmer sein. Der Landtag verabschiedet ihn mit viel Beifall.

Saarbrücken (dpa) – Der CDU-Politiker und frühere saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (48) ist im Landtag mit viel Beifall und Danksagungen aus der Politik verabschiedet worden. «Es war mir ein Anliegen, unter Beweis zu stellen, dass es möglich ist, ein Leben nach dem politischen Amt zu haben», sagte er in seiner letzten Rede als Abgeordneter. Deswegen lege er sein Mandat zum 31. Oktober nieder.

Hans gehörte dem Landtag seit 2009 an. Von März 2018 bis April 2022 war er Ministerpräsident an der Saar. Im Jahr 2022 geriet die CDU im Saarland erstmals seit 23 Jahren wieder in die Opposition, nachdem sie die Landtagswahl mit Hans als Spitzenkandidat klar verloren hatte. Seither gehörte Hans dem Parlament als einfacher Abgeordneter an.

Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD), die in der von Hans geführten Vorgänger-Regierung Wirtschaftsministerin war, dankte Hans für «ein gutes menschliches Miteinander sogar in Zeiten, in denen wir gegeneinander um die Stimmen gekämpft haben». Die Regierung zu Corona-Zeiten sei «sicherlich nicht einfach» gewesen: «Aber Du hast es auch an der Spitze der Landesregierung und im Interesse der Saarländerinnen und Saarländer gut hinbekommen.»

Hans geht in die Wirtschaft

Landtagspräsidentin Heike Winzent (SPD) sagte, Hans sei «bei aller notwendigen Auseinandersetzung in der Sache stets ein verlässlicher Gesprächspartner» gewesen. Sie bekundete «Respekt, Wertschätzung und Dank».

Hans will sich jetzt «mit voller Kraft» um ein von ihm gegründetes Beratungsunternehmen kümmern. Ein Schwerpunkt soll die Förderung von Start-ups und die Beratung in den Bereichen Strategie, Marketing, Kommunikation und Personal sein.