Die große Glätte ist ausgeblieben, der Winterdienst in Rheinland-Pfalz erlebte dennoch einen hochtourigen Tag. Mit voller Personalstärke und mehr als 400 Fahrzeugen war der Landesbetrieb Mobilität im Einsatz.
Ganz so eisig und glatt wie vorhergesagt ist der Wochenstart glücklicherweise nun doch nicht geworden. Da die Prognosen anderes vermuten ließen, war beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) Rheinland-Pfalz bereits seit der Nacht Hochbetrieb angesagt: Die Behörde sorgt „nach besten Kräften“, wie es auf der LBM-Internetseite heißt, dafür, dass Bundes-, Landes-, und Kreisstraßen trotz Eis und Schnee befahrbar bleiben – und zwar in der Zeit von 6 bis 22 ...