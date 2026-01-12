Winterdienst im Dauereinsatz Damit Straßen trotz Eis und Schnee befahrbar bleiben Anke Mersmann 12.01.2026, 16:57 Uhr

i Daniel Balcer, Mitarbeiter der Masterstraßenmeisterei Hachenburg und erfahrener Winterdienstler, beim Befüllen eines Unimogs mit neuem Streusalz: Balcers Schicht hat an diesem Tag um 3 Uhr begonnen, gegen 8 Uhr fährt er mit dem frisch beladenen Streu- und Räumfahrzeug erneut raus, um Straßen von Eis und Schnee zu befreien. Röder-Moldenhauer

Die große Glätte ist ausgeblieben, der Winterdienst in Rheinland-Pfalz erlebte dennoch einen hochtourigen Tag. Mit voller Personalstärke und mehr als 400 Fahrzeugen war der Landesbetrieb Mobilität im Einsatz.

Ganz so eisig und glatt wie vorhergesagt ist der Wochenstart glücklicherweise nun doch nicht geworden. Da die Prognosen anderes vermuten ließen, war beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) Rheinland-Pfalz bereits seit der Nacht Hochbetrieb angesagt: Die Behörde sorgt „nach besten Kräften“, wie es auf der LBM-Internetseite heißt, dafür, dass Bundes-, Landes-, und Kreisstraßen trotz Eis und Schnee befahrbar bleiben – und zwar in der Zeit von 6 bis 22 ...







