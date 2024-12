Dämpfer für mehrere DRK-Standorte in Rheinland-Pfalz

Zum wiederholten Male sind fünf Klinikstandorte des Deutschen Roten Kreuzes in Rheinland-Pfalz gezwungen, einen Insolvenzantrag zu stellen. Betroffen sind die Krankenhäuser in Alzey, Altenkirchen, Hachenburg, Kirchen und Neuwied.

Fünf Klinikstandorte des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Rheinland-Pfalz, die sich in der Sanierung befinden, sehen sich Millionenforderungen der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) gegenüber. Zugleich können sie aus diesem Grund nicht die Verpflichtungen auf betriebliche Altersversorgung gegenüber einem Teil ihrer Belegschaft erfüllen. Das unkalkulierbare wirtschaftliche Risiko zwingt sie, wenige Wochen vor Weihnachten, erneut einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Mainz zu stellen. Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor. Die rund 2.500 Beschäftigten an den Standorten in Alzey, Altenkirchen, Hachenburg, Kirchen und Neuwied wurden demnach am Freitag persönlich in Mitarbeiterversammlungen durch den Aufsichtsratsvorsitzenden Manuel González und den vorläufigen Insolvenz-verwalter Dr. Rainer Eckert über die Ereignisse informiert.

Im August dieses Jahres hatten die in Finanznot geratenen DRK-Krankenhäuser erfolgreich die Insolvenz in Eigenverwaltung abgeschlossen. Ein wichtiger Vorbehalt des vereinbarten Sanierungskonzeptes ist die Fortführungsvereinbarung der Mitgliedschaft mit der Rheinischen Zusatzversorgungs-kasse (RZVK), die mit anderen Zusatzversorgungskassen unproblematisch geschlossen werden konnte.

Gescheiterte Verhandlungen

Nach mehrmonatigen Verhandlungen hat die RZVK jetzt die Gespräche für gescheitert und damit die Mitgliedschaft für beendet erklärt. Ihre Argumentation: Mit der Eröffnung des vorangegangenen Insolvenzverfahrens am 1. November 2023 seien die satzungsgemäßen Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft der betroffenen Klinikstandorte in der RZVK nicht mehr erfüllt.

Die Entscheidung der RZVK versperrt nicht nur die Fortsetzung der Sanierung. Vielmehr sehen sich die DRK-Krankenhäuser mit Forderungen im dreistelligen Millionenbereich an Ausgleichszahlungen aus dem ersten Insolvenzverfahren konfrontiert. Darüber hinaus wird für die Wiederaufnahme der Mitgliedschaft, durch die RZVK ein weiterer dreistelliger Millionenbetrag erwartet. Ein weiteres Problem: Ein Wechsel in eine andere Zusatzversorgungskasse würde zu den ähnlichen Forderungen führen.

Insolvenzantrag konnte nicht abgewendet werden

Diese negative Entwicklung in den Verhandlungen mit der RZVK stellt für die betroffenen Krankenhäuser in der bekannt schwierigen Finanzlage ein unkalkulierbares wirtschaftliches Risiko dar. In der Folge war die DRK gemeinnützige Krankenhausgesellschaft mbH Rheinland-Pfalz gezwungen, erneut einen Insolvenzantrag zu stellen.

Eine erste gute Nachricht gibt es indes: Die umgehende Beantragung des Insolvenzgeldes bei der Agentur für Arbeit, um die Ansprüche auf Lohn und Gehalt der Beschäftigten zu erfüllen, war erfolgreich. Mit dem Insolvenzgeld übernimmt die Arbeitsagentur den vollen Nettolohn. Dies schütze, so der Insolvenzverwalter, die Beschäftigten vor plötzlichen Gehaltseinbußen. Darüber hinaus gibt es den betroffenen Kliniken Zeit, weitere Sanierungsschritte einzuleiten. Das Insolvenzgeld wird nicht aus Steuermitteln, sondern als Umlage aller Arbeitgeber finanziert, also auch der Krankenhäuser.

So geht es weiter

Der Aufsichtsratsvorsitzende Manuel González bedankte sich laut Pressemitteilung in der Mitarbeiterversammlung bei den Beschäftigten, die in den zurückliegenden Monaten der Sanierung Außergewöhnliches geleistet hätten. Um die Krankenhäuser zukunftssicher aufzustellen, brauche es nach seiner Überzeugung einen breiten Schulterschluss, insbesondere mit der Politik. Dazu suchte die DRK bereits den Dialog mit den Beteiligten.

Im nächsten Schritt wird Dr. Rainer Eckert zügig die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Fortführung der Krankenhausbetriebe sicherzustellen. Die Ausgangslage hierfür sei gut, da die Insolvenzantragstellung wegen drohender Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung erfolgt. Es sei ausreichend Geld vorhanden, um die Krankenhäuser einstweilen fortzuführen.

„Wir bleiben davon überzeugt, dass eine Lösung für den Westerwald im Lichte der anstehenden Krankenhausreform des Bundes funktionieren kann und wird.“

Clemens Hoch, Gesundheitsminister des Landes Rheinland-Pfalz

Gesundheitsminister Clemens Hoch äußerte sich in einer ersten Reaktion folgendermaßen: „Die Entwicklung bei den DRK-Krankenhäusern ist das denkbar schlechteste Signal zum Ende des Jahres. Ich bedauere diese Entwicklung sehr, bin mir aber sicher, dass wir gemeinsam mit der kommunalen Familie vor Ort gute Lösungen zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung finden werden. Ich werde dazu noch vor Weihnachten die Landräte zum Gespräch einladen.“

Hoch fügt an: „Wir haben stets klargemacht, dass ein Zentralbau im Norden für das Land eine gute Lösung darstellt. Aber es braucht eben auch einen Träger, der das vorantreibt und umsetzt. Wir bleiben davon überzeugt, dass eine Lösung für den Westerwald im Lichte der anstehenden Krankenhausreform des Bundes funktionieren kann und wird. Für mich ist gerade mit Blick in den Landkreis Altenkirchen ganz klar: Die Kinder- und Jugendpsychiatrie muss ohne Wenn und Aber in der Region erhalten bleiben und Versorgungsangebote auch in der Geburtshilfe und Kinder- und Jugendmedizin müssen sichergestellt werden. Hier erwarte ich größte Kraftanstrengungen von allen.“