Feuer an einem Einfamilienhaus in Boppard - seit dem Nachmittag kämpfen die Einsatzkräfte gegen die Flammen. Auch die Bundesstraße 9 muss voll gesperrt werden.

Boppard (dpa/lrs) – Ein Brand an einem Einfamilienhaus in Boppard hat am Nachmittag einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Bei dem Haus war der Dachstuhl in Brand geraten. Menschen wurden bei dem Feuer nach Polizeiangaben nicht verletzt.

Durch die Rauchentwicklung war auf der nahen Bundesstraße 9 die Sicht beeinträchtigt. Anwohner wurden gebeten, die Einsatzkräfte nicht zu behindern sowie Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Am Abend dauerten die Löscharbeiten im Ortsbezirk Bad Salzig weiter an. Um die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr zu positionieren, musste die B9 nach Polizeiangaben voll gesperrt werden, eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Dauer der Löscharbeiten und der Straßensperrung war zunächst nicht absehbar.