Glan-Münchweiler (dpa/lrs) – Die Feuerwehr hat einen pflegebedürftigen Mann aus einem brennenden Haus in Glan-Münchweiler (Landkreis Kusel) gerettet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe der Dachstuhl des Gebäudes in Vollbrand gestanden, teilte die Polizei Kusel mit. Eine weitere Person im Haus brachte sich den Angaben zufolge rechtzeitig in Sicherheit.

Der Brand sei der Feuerwehr gegen 8.45 Uhr gemeldet worden. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer habe zunächst die Rauchentwicklung beim Vorbeifahren bemerkt. Er habe dann die Haustür des Anwesens eingetreten und die Bewohner gewarnt, berichteten die Einsatzkräfte.

Polizei schätzt den Schaden auf sechsstelligen Betrag

Der derzeitige Zustand des pflegebedürftigen Bewohners ist laut einem Sprecher der Polizei unklar. Der Verletzte habe eine Rauchgasvergiftung erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Schadenshöhe liegt einer ersten Schätzung zufolge im mittleren sechsstelligen Bereich. Das Gebäude sei derzeit nicht begehbar. Was das Feuer ausgelöst hat, ist derzeit noch unklar.