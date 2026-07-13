Attacke auf IT des Flughafens
Cyberangriff auf Hahn: Steckt „SafePay“-Bande dahinter?
Am Flughafen Hahn gab es offenbar einen Angriff mit sogenannter Ransomware - Schadsoftware, die dazu genutzt wird, Daten zu vers
Am Flughafen Hahn gab es offenbar einen Angriff mit sogenannter Ransomware - Schadsoftware, die dazu genutzt wird, Daten zu verschlüsseln oder Systeme zu blockieren, um anschließend Lösegeld zu fordern. Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt (Symbolfoto).
Lino Mirgeler. picture alliance/dpa

Der Flughafen Hahn ist angegriffen worden – offenbar von einer weltweit aktiven kriminellen Gruppe, die sich auf Ransomware-Attacken spezialisiert hat. Dabei werden Daten sozusagen zu Geiseln, um Lösegeld zu erpressen. Was bisher bekannt ist.

Lesezeit 2 Minuten
Wer steckt hinter der Cyberattacke auf den Flughafen Hahn vom 22. Juni? Kriminelle hatten es auf die IT des Hunsrück-Airports abgesehen, die Flughafenbetreibergesellschaft sprach von einem Sicherheitsvorfall, der allerdings keinerlei Auswirkungen auf den Flugbetrieb gehabt habe.
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