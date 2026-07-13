Attacke auf IT des Flughafens Cyberangriff auf Hahn: Steckt „SafePay“-Bande dahinter? Tim Kosmetschke 13.07.2026, 13:06 Uhr

i Am Flughafen Hahn gab es offenbar einen Angriff mit sogenannter Ransomware - Schadsoftware, die dazu genutzt wird, Daten zu verschlüsseln oder Systeme zu blockieren, um anschließend Lösegeld zu fordern. Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt (Symbolfoto). Lino Mirgeler. picture alliance/dpa

Der Flughafen Hahn ist angegriffen worden – offenbar von einer weltweit aktiven kriminellen Gruppe, die sich auf Ransomware-Attacken spezialisiert hat. Dabei werden Daten sozusagen zu Geiseln, um Lösegeld zu erpressen. Was bisher bekannt ist.

Wer steckt hinter der Cyberattacke auf den Flughafen Hahn vom 22. Juni? Kriminelle hatten es auf die IT des Hunsrück-Airports abgesehen, die Flughafenbetreibergesellschaft sprach von einem Sicherheitsvorfall, der allerdings keinerlei Auswirkungen auf den Flugbetrieb gehabt habe.







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