Fünf Jahre nach der Flut Ihr Sohn ertrank im Heim der Lebenshilfe in Sinzig Michael Illjes 13.07.2026, 12:00 Uhr

i Simone Willkommen und Jörg Teyka erfuhren erst Tage nach der Flut von Stevies Tod. Erst als ihr zweiter Sohn das Haus der Lebenshilfe nach der Flut aufsuchte, war klar, Stevie hatte die Nacht nicht überlebt. Susanne Willkommen

Als die Flut das Lebenshilfe-Heim in Sinzig erreichte, starben zwölf Bewohner. Einer von ihnen war Stevie. Seine Eltern erzählen von dem Verlust, der bis heute nachwirkt – und einer Aufarbeitung, die aus ihrer Sicht nie wirklich stattgefunden hat.

Zwei Tage vor der Flut, ein Dienstag. Simone Willkommen telefoniert mit Stevie, ihrem 38-jährigen Sohn, der 2021 im Heim der Lebenshilfe in Sinzig wohnt. „Er wollte an dem Wochenende nach Hause kommen“, sagt Frau Willkommen. So wie jedes Wochenende.







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