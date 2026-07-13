Als die Flut das Lebenshilfe-Heim in Sinzig erreichte, starben zwölf Bewohner. Einer von ihnen war Stevie. Seine Eltern erzählen von dem Verlust, der bis heute nachwirkt – und einer Aufarbeitung, die aus ihrer Sicht nie wirklich stattgefunden hat.
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Zwei Tage vor der Flut, ein Dienstag. Simone Willkommen telefoniert mit Stevie, ihrem 38-jährigen Sohn, der 2021 im Heim der Lebenshilfe in Sinzig wohnt. „Er wollte an dem Wochenende nach Hause kommen“, sagt Frau Willkommen. So wie jedes Wochenende.