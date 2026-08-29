Die neue Chefin der Regionaldirektion der Arbeitsagentur war Bürgermeisterin in Koblenz. In dieser Position war sie auch in der schlimmsten Katastrophe in Rheinland-Pfalz im Einsatz.

Mainz (dpa/lrs) – Die neue Chefin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz/Saarland der Arbeitsagentur, Ulrike Mohrs, war während der Flutnacht im Ahrtal im Einsatz. Obwohl es Koblenz selbst nicht betraf, habe sie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der völlig überlasteten Integrierten Leitstelle unterstützt, sagte Mohrs im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Die 61 Jahre alte CDU-Politikerin war von 2018 bis 2026 Bürgermeisterin in Koblenz.

«Du musstest wirklich nur noch gucken, dass die Leute auch die Tragweite erkennen und sich retten», erinnert sie sich. «Und da haben viele auf dem Dach gesessen, haben überlebt, weil sie dort gesessen haben.»

Mohrs hat im Untersuchungsausschuss die Nacht geschildert

Mehr als 5.100 Notrufe aus dem Kreis Ahrweiler seien in der Nacht angenommen worden, hatte Mohrs im Untersuchungsausschuss des Landtags zur Aufarbeitung der Flutkatastrophe gesagt. Darunter waren Anrufer, die berichtet hätten, dass ihr Nachbarhaus plötzlich weggeschwommen sei und Menschen angeschwommen seien. Aus den Notrufen seien mehr als 3.000 Feuerwehreinsätze ausgelöst worden – ein Drittel der gesamten Einsätze eines normalen Jahres.

«Ich habe in der Nacht nur leichenblasse oder hochrote Gesichter und Köpfe gesehen», hatte Mohrs im Untersuchungsausschuss gesagt. Längst nicht alle Anrufe hätten mehr angenommen werden können. Und vielen Menschen habe man nur erklären können, wie sie Ziegel lösen müssten, um sich schnell aufs Dach zu retten.

«Ich bin ein Kind der Bundesagentur für Arbeit»

Angesichts ihres Alters habe sie sich nicht noch einmal für die achtjährige Amtsperiode als Bürgermeisterin zur Wahl gestellt, sagte Mohrs. Zu ihren Aufgaben gehörten Jugend und Soziales – «ein Kernthema der Bundesagentur für Arbeit» (BA), wie Mohrs sagt. «Ich bin einfach ein Kind der BA.» Ihr «Traumjob» sei die Leitung und Fusion der Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen gewesen.