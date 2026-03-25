Zahlen, Tabellen, Diagramme: Jeden Monat werden die aktuellen Daten auf dem Arbeitsmarkt von der Behörde vorgestellt und analysiert.

Mainz (dpa/lrs) – Mehr als 16 Jahre hat Heidrun Schulz über die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt in Rheinland-Pfalz und dem Saarland berichtet. Nun verabschiedet sich die Vorsitzende der Geschäftsführung der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit in den Ruhestand.

Schulz habe immer dafür gearbeitet, den Menschen in beiden Bundesländern sowie den europäischen Nachbarregionen neue Chancen zu eröffnen, erklärte der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD). Die Chefin der Regionaldirektion habe früh erkannt, dass gute Arbeitsmarktpolitik nicht an Landes- oder Staatsgrenzen endet, sagte auch die saarländische Regierungschefin Anke Rehlinger (SPD).

Die Nachfolge von Heidrun Schulz übernimmt übergangsweise Walther Hüther, derzeit Mitglied der Geschäftsführung. Ab Juni wird Ulrike Mohrs die Leitung der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland übernehmen.