28 Flaschen Champagner und Whisky - verdeckt mit Säcken Katzenstreu: Ein offenbar trinkfreudiger Dieb hat in Bendorf zugeschlagen.

Bendorf (dpa) – Luxusdiebstahl: Ein Mittzwanziger soll in Bendorf bei Koblenz rund 28 Flaschen Champagner und Whisky aus einem Supermarkt gestohlen haben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ereignete sich der Ladendiebstahl schon am Mittwoch gegen 17.00 Uhr.

«Die nachträgliche Auswertung der Videoüberwachung ergab, dass der Täter die Flaschen in mitgeführte Einkaufstaschen in seinem Einkaufswagen lud und diese mit Säcken Katzenstreu verdeckte.»

Dem Täter («circa 25 Jahre alt, hatte eine untersetzte Statur und dunkle Haare») sei es gelungen, mit dem Wagen über eine unbesetzte Kasse aus dem Geschäft zu kommen.