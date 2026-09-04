Die Christdemokraten setzen auf ihren Landeschef Stephan Toscani. Ziel ist ein Machtwechsel bei der nächsten Landtagswahl.

Eppelborn (dpa/lrs) – Die CDU im Saarland stellt an diesem Freitag (18.00 Uhr) ihre Kandidatenliste für die Landtagswahl am 18. April 2027 auf. Als Spitzenkandidat soll der Landesvorsitzende Stephan Toscani ins Rennen gehen: Die Partei hat den Juristen (59) für Platz eins der Landesliste nominiert.

Zur Wahl der Landesvertreterversammlung der CDU Saar in Eppelborn werden laut Sprecher rund 400 Menschen erwartet. Insgesamt soll die Liste knapp über 20 Kandidaten umfassen. Für Platz zwei hat der Landesvorstand Generalsekretär Frank Wagner vorgeschlagen, für Platz drei Melanie Franke.

Nach der verlorenen Landtagswahl vom März 2022 ist die CDU erstmals seit mehr als zwei Jahrzehnten wieder in der Opposition gelandet.

Die SPD hatte mit 43,5 Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit geholt. Ministerpräsidentin Anke Rehlinger führt seitdem eine SPD-Alleinregierung an der Saar. Im Landtag stellt die SPD 29 von 51 Abgeordneten. Die CDU hat 19 Sitze, die AfD drei.