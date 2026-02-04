Stellenabbau-Pläne in Koblenz
Krise bei Canyon – und auch Krise bei den Radhändlern?
Die Fahrradbranche steckt aktuell in einer Krise (Symbolfoto). Der Koblenzer Hersteller Canyon plant einen starken Stellenabb
Arne Dedert. picture alliance/dpa

Die Fahrradbranche steckt momentan in einer schwierigen Lage. Der Markt befindet sich in einer Phase der Konsolidierung. Die Krise ereilte zuletzt den Koblenzer Fahrradhersteller Canyon. Wie wird die Situation bei Händlern in der Region wahrgenommen?

﻿ Vor wenigen Jahren galt die Fahrradbranche als das neue Gold der Wirtschaft – heute ist sie zum Lehrstück für die Risiken eines überhitzten Marktes geworden. Seit 2023 steckt der europäische Zweiradsektor in einer handfesten Krise: volle Lager, aggressive Rabattschlachten und ein Nachfrageeinbruch, der Hersteller wie Händler gleichermaßen unter Druck setzt.

