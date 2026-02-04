Neuer „Rheinland-Pfalz-Report“ Bei jungen Wählern wächst Interesse an der Landtagswahl Anke Mersmann 04.02.2026, 05:59 Uhr

Am 22. März wird in Rheinland-Pfalz gewählt. Nach wie vor sind viele Menschen unentschlossen, welcher Partei sie ihre Stimmen geben möchten. Aber: Insbesondere bei jungen Menschen wächst das Interesse an der Landtagswahl, wie aus dem neuen "Rheinland-Pfalz-Report" hervorgeht.

Junge Menschen in Rheinland-Pfalz zeigen wachsendes Interesse an der bevorstehenden Landtagswahl. Das geht aus den neuesten Umfragewerten des „Rheinland-Pfalz-Reports“ hervor: Knapp sieben Wochen vor der Wahl zeichnet er ein aktuelles Stimmungsbild.

Knapp sieben Wochen sind es noch bis zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz – und vor allem jüngere Menschen zeigen mehr Interesse für den Urnengang am 22. März. Dies geht aus dem aktuellen „Rheinland-Pfalz-Report“ hervor, den das Meinungsforschungsinstitut Ifak im Auftrag der Rhein-Zeitung und von RPR1.







