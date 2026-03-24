Die CDU stellt nach der Wahl die größte Fraktion im Mainzer Landtag. Alte und neue Parlamentarier kommen im Abgeordnetenhaus erstmals zusammen. Darunter ist auch der künftige Ministerpräsident.

Mainz (dpa/lrs) – Die rheinland-pfälzische CDU-Landtagsfraktion hat den Sieg ihres Chefs Gordon Schnieder bei der Landtagswahl gefeiert. Bei der ersten Sitzung des Gremiums trafen neue und alte Parlamentarier im Fraktionssaal des Abgeordnetenhauses am Rhein zusammen – und es gab viel Applaus.

Die CDU hat im neuen Landtag 39 Sitze, das sind acht mehr als bisher. Sie ging als Sieger aus der Wahl hervor und strebt eine Koalition mit der SPD an.

Mit Christian Baldauf gehört der CDU-Fraktion auch der dienstälteste Abgeordnete an. Der 58 Jahre alte Pfälzer ist seit 2001 Abgeordneter und wird als sogenannter Alterspräsident die erste Sitzung des neuen Landtags leiten. Der Landtag konstituiert sich voraussichtlich am 18. Mai.