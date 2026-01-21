Stellenabbau in Koblenz Canyon-Chef Arnold: „Es ist besonders schmerzhaft“ Tim Kosmetschke 21.01.2026, 12:38 Uhr

i Roman Arnold, hier in einem Interview mit unserer Zeitung, ist zurück an der Unternehmenspitze von Canyon. Und muss nun über einen geplanten Stellenabbau informieren (Archivbild). Sascha Ditscher/Archiv. Sascha Ditscher

Roman Arnold muss einen massiven Stellenabbau beim von ihm gegründeten Fahrradhersteller Canyon bekannt geben. Welche Worte findet er? In einer Mitteilung spricht er darüber, wie schmerzhaft der Schritt für ihn sei.

Die Nachricht, die unsere Zeitung am Dienstag zuerst veröffentlichte, schlug in der Fahrradbranche ein wie eine Bombe: Canyon plant, 320 Stellen abzubauen, ein Großteil davon am Stammsitz in Koblenz. Wie schwer Firmengründer Roman Arnold die Bekanntgabe dieser Entscheidung fiel, wird auch in einer Pressemitteilung deutlich, die der Fahrradhersteller zwischenzeitlich veröffentlicht hat.







