Roman Arnold greift ein Canyon baut etwa 300 Jobs in Koblenz ab Lars Hennemann 20.01.2026, 17:30 Uhr

i Beim Koblenzer Fahrradhersteller Canyon steht ein Stellenabbau ins Haus. Mehr als 300 von insgesamt 1600 Jobs fallen weg, etwa 300 davon am Standort Koblenz. Canyon Bicycles

Erst kürzlich kehrte Roman Arnold zurück auf die Kommandobrücke beim von ihm gegründeten Fahrradhersteller Canyon. Jetzt muss er bittere Neuigkeiten verkünden: Ein massiver Stellenabbau steht ins Haus. Die Details.

Der Koblenzer Fahrradhersteller Canyon baut mehr als 300 von insgesamt 1600 Stellen im Unternehmen ab. Etwa 300 davon entfallen auf den Standort Koblenz, dazu „eine Handvoll“ auf andere Standorte. Dies erfuhr unsere Zeitung jetzt exklusiv von Unternehmensgründer Roman Arnold.







