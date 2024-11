Rheinland-Pfalz Camping boomt – auch in Rheinland-Pfalz: Doch Regen und Hochwasser verhagelt hier und da die Bilanz 25.10.2024, 09:58 Uhr

i Mai 2024: Ein bunter Regenschirm legt einem Wohnmobil auf einer höher gelegenen Stellfläche des Wohnmobilstellplatz Zeltingen. Die Bereiche in Ufernähe mussten geräumt werden. Andreas Arnold. picture alliance/dpa

Die deutsche Campingbranche meldet für Juli und August Besucherrekorde. Auch in Rheinland-Pfalz sind es Spitzenzahlen in den Sommermonaten. Doch das reicht nicht überall, um das nasse Frühjahr und Hochwasser auszugleichen.

Erstmals verzeichneten Campingplätze in Deutschland mehr als 18 Millionen Übernachtungen allein in den Ferienmonaten Juli und August. Das Plus von circa 4 Prozent im Vergleich zum Sommer 2023 unterstreicht die wachsende Beliebtheit von Urlauben mit Wohnwagen, Wohnmobil oder Zelt.

