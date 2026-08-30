Durch Raserei und das Handy am Steuer werden die meisten Unfälle im Straßenverkehr verursacht. Ertappte Verkehrssünder werden dafür kräftig zur Kasse gebeten.

Mainz (dpa/lrs) – Verkehrssünder in Rheinland-Pfalz haben dem Land eine Millionensumme beschert. Die Zentrale Bußgeldstelle verbuchte im vergangenen Jahr Gesamteinnahmen von knapp 120 Millionen Euro. Das entspricht nach Angaben des Verkehrsministeriums einer Steigerung von mehr als acht Millionen Euro im Jahresvergleich. Buß- und Verwarnungsgelder aus Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten fließen in den Landeshaushalt.

Nicht angepasste und überhöhte Geschwindigkeit sei eine Hauptunfallursache bei Verkehrsunfällen mit schweren oder gar tödlichen Folgen, teilte das Ministerium auf eine parlamentarische Anfrage der AfD-Fraktion mit. Auch die Ablenkung durch das Nutzen von elektronischen Geräten führe immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen. Für die Unfallprävention bekomme die Überwachung dieser Verstöße daher eine besonders Bedeutung zu.