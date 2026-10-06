Verkehr
Busse können Neuwied-Irlich wegen Bauarbeiten nicht anfahren
Neuwied
An der Strecke der B42 wird ein Brandschaden beseitigt. (Symbolbild)
Thomas Frey. DPA

Die Sperrung der Kreisstraße 16 trifft Irlich: Während der Bauarbeiten bleibt der Stadtteil vom Linienbus-Verkehr abgeschnitten.

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Neuwied (dpa/lrs) – Wegen der Beseitigung eines Brandschadens an der Bundesstraße 42 können am 7. und 8. Oktober keine Linienbusse in den Neuwieder Stadtteil Irlich fahren. Nach Angaben des Landkreises Neuwied muss die Abfahrt der Kreisstraße 16 nach Irlich voll gesperrt werden.

Während der Arbeiten des Landesbetriebs Mobilität (LBM) wird den Angaben zufolge auf der B42 eine Ampelschaltung eingerichtet. Die Sperrung der K16 sei notwendig, um die Arbeiten sicher und ordnungsgemäß ausführen zu können und zugleich die Einschränkungen auf der B42 möglichst gering zu halten.

Die Kreisverwaltung hatte den LBM nach eigenen Angaben gebeten, die Arbeiten ausschließlich während der Herbstferien und in den Nachtstunden auszuführen. Nach Angaben des LBM seien Arbeiten nachts aber ebenso wenig möglich wie am Wochenende. Die Kreisverwaltung habe jedoch erreichen können, dass die Arbeiten in die Herbstferien gelegt werden.

© dpa-infocom, dpa:261006-930-794789/1

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