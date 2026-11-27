Von Lichterketten im Wald bis hin zu einer Zeitreise in das viktorianische England: Diese Weihnachtsmärkte in Rheinland-Pfalz haben ihren ganz eigenen Charme.

Mainz (dpa/lrs) – Funkelnde Lichter, eine warme Tasse Glühwein in den Händen und der Duft von gebrannten Mandeln in der Luft: Es ist wieder Zeit für gemütliche Abende auf dem Weihnachtsmarkt. Wer sich so richtig schön in der vorweihnachtlichen Stimmung verlieren will, auf den warten in Rheinland-Pfalz besondere Märkte auch abseits der großen Stadtzentren. Einige Vorschläge:

Advent zwischen Burgmauern

Direkt am ersten Adventswochenende findet auf der Burg Lichtenberg (Landkreis Kusel) ein mittelalterlicher Weihnachtsmarkt statt. Ein Herold und Böllerschützen eröffnen das Treiben am 28. November. Anschließend gibt es bis Sonntagabend weihnachtliche Musik, mittelalterliche Gaukler, Essen aus der Burgküche und Stände mit Kunsthandwerk.

Am selben Wochenende geht es auch auf der Niederburg Manderscheid in der Eifel weihnachtlich zu. Zwei Tage lang füllt ein Weihnachtsmarkt die mittelalterlichen Burgmauern mit dem Duft von Glühwein, Waffeln und Co. Außerdem gibt es hier eine lebende Krippe.

Am dritten Adventswochenende – vom 11. bis 13. Dezember – hält das Mittelalter in der Südpfalz Einzug: Die Burg Landeck bei Klingenmünster lädt zu einem Weihnachtsmarkt im festlich geschmückten Burghof ein.

Ein Glühwein im Wald

Wer dem Stadttrubel noch weiter entkommen und dabei an einer Tasse Punsch oder Glühwein nippen möchte, kann einen Weihnachtsmarkt mitten in der Natur besuchen. In Erfweiler (Landkreis Südwestpfalz) zum Beispiel wird am 12. und 13. Dezember die «Waldweihnacht am Kohlemeiler» gefeiert. Am Samstagabend gibt es Livemusik – und am Sonntag schaut der Nikolaus vorbei.

Ebenfalls am dritten Adventswochenende findet in Trippstadt-Johanniskreuz im Pfälzerwald die «Romantische Waldweihnacht» beim Haus der Nachhaltigkeit statt. Musik machen hier Blechbläser und Alphörner. Im Schein von Fackeln und Lichterketten gibt es den Veranstaltern zufolge regionaltypische Handwerkskunst, Wildbraten aus der Region und sogar Feuerkünstler.

Mit einem Hauch Geschichte

Einige Weihnachtsmärkte finden dagegen an besonders historischen Orten statt. In Birgel in der Eifel zum Beispiel: Am 5. und 6. Dezember können Besucher über einen Weihnachtsmarkt in der historischen Wassermühle spazieren. Das Außengelände und der Festsaal werden den Veranstaltern zufolge festlich geschmückt.

In der ehemaligen Glockengießerei in Saarburg gibt es am 12. und 13. Dezember einen Weihnachtsmarkt – und zwar verbunden mit einer Zeitreise in das viktorianische England. Kostümierte Händler bieten britische Leckereien und handgefertigte Produkte an. Neben den viktorianischen Marktständen gibt es unter anderem ein offenes Fotoshooting und gemeinsame Weihnachtslieder.

Am selben Wochenende treffen in Bendorf bei Koblenz Weihnachten und Industriekultur aufeinander, und zwar von Freitag bis Sonntag in der Sayner Hütte. Zwischen den Eisensäulen der historischen Gießhalle können Besucher unter anderem viele Stände mit Kunsthandwerk entdecken.

In märchenhaften Ortskernen

Oder wie wäre es mit einem Weihnachtsmarkt in Dorfkulisse? Am ersten Adventswochenende etwa findet traditionell der «Belzenickelmarkt» in Bobenheim am Berg (Landkreis Bad Dürkheim) statt. In den Straßen, Höfen und Scheunen des alten Ortskerns wird am 28. und 29. November jede Menge Kunsthandwerk angeboten.

Sogar nur an einem einzigen Tag können Besucher über den «Märchenhaften Weihnachtsmarkt» in Burgschwalbach (Rhein-Lahn-Kreis) schlendern. Am 28. November wartet dort rund um die mittelalterliche Dorfkirche eine Mischung aus Marktständen und Märchenwelt: In dem kleinen Ort stehen beleuchtete Gruppen aus lebensgroßen Märchenfiguren. Und ein Wochenende später findet auch im historischen Ortskern von Ober-Hilbersheim (Landkreis Mainz-Bingen) ein «Märchen-Weihnachtsmarkt» statt.