Mehr als 100 Soldaten sind ab Samstag für wenige Tage in der Region unterwegs. Wo genau?

Zweibrücken (dpa/lrs) – Die Bundeswehr hat für die kommenden Tage im Raum Zweibrücken Übungen angekündigt. Von Samstag bis Montag werden nach Angaben der Stadtverwaltung rund 100 Soldaten mit 25 Fahrzeugen unterwegs sein. Diese Übungen finden zudem auch im Raum Merzig und Pirmasens statt.

Von Sonntag bis Dienstag folgen zehn Soldaten, die ein Auswahlpraktikum für den Diensthundezug und einen Orientierungsmarsch durchführen. Deren Übung findet den Angaben nach im Raum Zweibrücken, Martinshöhe, Gerhardsbrunn, Maßweiler statt.