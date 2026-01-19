Zur Zeit des Kalten Krieges gab es in Deutschland ein dichtes Netz an unterirdischen Hilfskrankenhäusern. Im Ernstfall konnte dort auch operiert werden. Wie sieht das heute aus? Wir haben mal beim Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz nachgefragt.
Lesezeit 2 Minuten
Das Bundeswehrzentralkrankenhaus (BwZK) in Koblenz verfügt über keine unterirdischen Operationssäle, die im Fall eines Angriffs Schutz bieten würden. Das hat eine Anfrage unserer Zeitung bei der Pressestelle des Kommandos Sanitätsdienst ergeben. „Es gibt dort keine Bunker“, erklärt Oberstleutnant Matthias Frank.