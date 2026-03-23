Bundeswehr zieht positives Fazit nach Militärgroßübung
Soldaten müssen nicht nur den Umgang mit Waffen und Kriegsgerät üben. Die strategische Beeinflussung von Menschen im Einsatzgebiet wird immer wichtiger – Soldaten senden, reden, informieren. Das wurde jetzt in und um Mayen geübt. Das Fazit.
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Mehr als 300 Soldatinnen und Soldaten aus Deutschland und 14 befreundeten Nationen haben in den vergangenen Tagen in der Eifel und darüber hinaus für den Ernstfall trainiert – den kommunikativen Ernstfall. Die internationale Militärübung „Active Volcano 2026“ wurde organisiert vom Zentrum Operative Kommunikation der Bundeswehr (ZOpKomBw) in Mayen.