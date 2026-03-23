Operative Kommunikation geübt Bundeswehr zieht positives Fazit nach Militärgroßübung 23.03.2026, 14:00 Uhr

i Mehr als 300 Soldatinnen und Soldaten aus Deutschland und 14 befreundeten Nationen haben in den vergangenen Tagen in der Eifel und darüber hinaus für den Ernstfall trainiert – den kommunikativen Ernstfall. Die internationale Militärübung „Active Volcano 2026“ wurde organisiert vom Zentrum Operative Kommunikation der Bundeswehr (ZOpKomBw) in Mayen. Maximilian Maiwald/Bundeswehr

Soldaten müssen nicht nur den Umgang mit Waffen und Kriegsgerät üben. Die strategische Beeinflussung von Menschen im Einsatzgebiet wird immer wichtiger – Soldaten senden, reden, informieren. Das wurde jetzt in und um Mayen geübt. Das Fazit.

Mehr als 300 Soldatinnen und Soldaten aus Deutschland und 14 befreundeten Nationen haben in den vergangenen Tagen in der Eifel und darüber hinaus für den Ernstfall trainiert – den kommunikativen Ernstfall. Die internationale Militärübung „Active Volcano 2026“ wurde organisiert vom Zentrum Operative Kommunikation der Bundeswehr (ZOpKomBw) in Mayen.







Artikel teilen

Artikel teilen