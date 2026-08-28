Manöver
Bundeswehr übt in Rheinland-Pfalz
Soldaten der Bundeswehr stehen auf dem Appellplatz
Das Manöver beginnt Mitte September. (Symbolbild)
Sina Schuldt. DPA

Im September sind Militärfahrzeuge in Landau und im Landkreis Südliche Weinstraße unterwegs.

Landau (dpa/lrs) – Die Bundeswehr übt in Rheinland-Pfalz. Vom 14. bis 25. September macht ein ABC-Abwehrregiment ein Manöver, es heißt «Badischer Sturm 2026», wie die Bundeswehr, die Stadt Landau und der Kreis Südliche Weinstraße informieren.

Rund 550 Soldatinnen und Soldaten sowie etwa 100 Fahrzeuge werden laut Ankündigung an dem Manöver beteiligt sein, das unter anderem im Raum Landau und im Landkreis Südliche Weinstraße stattfindet.

Auf dem Programm stehen laut Bundeswehr verschiedene Übungen zur ABC-Abwehr – also zum Schutz vor atomaren, biologischen und chemischen Gefahren. Dazu gehören unter anderem Erkundungen, Dekontamination mit Wasser und Wasseraufbereitung.

© dpa-infocom, dpa:260828-930-594367/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Politik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten