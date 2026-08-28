Im September sind Militärfahrzeuge in Landau und im Landkreis Südliche Weinstraße unterwegs.

Landau (dpa/lrs) – Die Bundeswehr übt in Rheinland-Pfalz. Vom 14. bis 25. September macht ein ABC-Abwehrregiment ein Manöver, es heißt «Badischer Sturm 2026», wie die Bundeswehr, die Stadt Landau und der Kreis Südliche Weinstraße informieren.

Rund 550 Soldatinnen und Soldaten sowie etwa 100 Fahrzeuge werden laut Ankündigung an dem Manöver beteiligt sein, das unter anderem im Raum Landau und im Landkreis Südliche Weinstraße stattfindet.

Auf dem Programm stehen laut Bundeswehr verschiedene Übungen zur ABC-Abwehr – also zum Schutz vor atomaren, biologischen und chemischen Gefahren. Dazu gehören unter anderem Erkundungen, Dekontamination mit Wasser und Wasseraufbereitung.