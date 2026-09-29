Klöckner spricht über Genuss, Verantwortung und die Freiheit, sich von Ernährungstipps nicht stressen zu lassen – auch als Ex-Weinkönigin.

Berlin (dpa) – Bundestagspräsidentin Julia Klöckner kann mit alkoholfreiem Wein nicht viel anfangen. Alkoholfreier Sekt gehe, wenn er stark gekühlt sei. Beim Wein frage sie sich dagegen, warum man erst Alkohol herstelle und ihn anschließend wieder entziehe, sagte die auf einem Weingut aufgewachsene CDU-Politikerin in dem Podcast «Meine schwerste Entscheidung» der Funke Medien: «Dann sag ich, ja, dann trinkt Traubensaft.»

Klöckner betonte zugleich. «Wenn Leute es trinken und kaufen, und es ist ja auch ein Geschäftsmodell, dann sollen sie es tun. Da bin ich völlig entspannt.» Beim Umgang mit Alkohol komme es auf Maß und Verantwortung an – auch mit Blick auf junge Menschen und den Straßenverkehr.

Klöckner: «Schlechte Laune auch gesundheitsschädlich»

Klöckner hat nach eigener Aussage keine Lust, sich von ständigen Ernährungsratschlägen die Stimmung verderben zu lassen. «Schlechte Laune ist stimmungsschädlich und ist auch gesundheitsschädlich.» Man könne lange leben – toll, und verdammt schlecht gelaunt dabei sein: «Ich habe keine schlaflosen Nächte deshalb, dass ich nicht all das mache, was alle Ernährungsexperten sagen.»

Mit Wein kennt sich Klöckner aus. Sie wuchs auf dem Weingut ihrer Familie in der Nähe von Bad Kreuznach auf, wo sie auch geboren wurde. Sie wurde 1995 zur Deutschen Weinkönigin gewählt und trug die Krone im Zeitraum 1995/1996. Zuvor war sie auch Gebietsweinkönigin an der Nahe.