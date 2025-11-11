Hebammen sind sauer: „Das System ist doch krank“

Im Andernacher Krankenhaus haben drei von fünf Beleghebammen dieses Jahr hingeschmissen. Jana Wagenknecht und Elena Heubner sind noch übrig. Sie teilen den Frust vieler Hebammen, sind überarbeitet und wütend. Ein Gespräch über den neuen Hilfevertrag.
Lesezeit 6 Minuten
Jeden dritten Tag begleiten Jana Wagenknecht und Elena Heubner eine Geburt. Sie betreuen also häufiger Frauen in einer solchen Ausnahmesituation, als manche Menschen ihre Socken wechseln – und die beiden sind sauer. Auslöser ist der neue Hebammenhilfe-Vertrag, der deutschlandweit für Empörung sorgt.