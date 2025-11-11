Überlastete Geburtshelferinnen Hebammen sind sauer: „Das System ist doch krank“ 11.11.2025, 15:43 Uhr

i Jana Wagenknecht (links) und Elena Heubner (rechts) sind zwei Frauen mit spannenden Biografien. Wagenknecht ist in Berlin groß geworden, Heubner in Hamburg. Sie sind Hebammen aus Leidenschaft, doch die beiden sind besorgt. Michael Illjes

Im Andernacher Krankenhaus haben drei von fünf Beleghebammen dieses Jahr hingeschmissen. Jana Wagenknecht und Elena Heubner sind noch übrig. Sie teilen den Frust vieler Hebammen, sind überarbeitet und wütend. Ein Gespräch über den neuen Hilfevertrag.

Jeden dritten Tag begleiten Jana Wagenknecht und Elena Heubner eine Geburt. Sie betreuen also häufiger Frauen in einer solchen Ausnahmesituation, als manche Menschen ihre Socken wechseln – und die beiden sind sauer. Auslöser ist der neue Hebammenhilfe-Vertrag, der deutschlandweit für Empörung sorgt.







