Bordkarten nur noch in der App So ist Hahn auf Ryanairs Digital-Offensive vorbereitet 11.11.2025, 12:30 Uhr

i In der Ryanair-App heißt der Hunsrück-Flughafen immer noch "Frankfurt-Hahn". Passagiere brauchen nun zwingend die App, wenn sie mit Ryanair fliegen wollen - Boardingpässe gibt es nur noch digital. Tim Kosmetschke

Haben Sie vor, in den nächsten Tagen oder Wochen vom Hahn aus in Urlaub zu fliegen? Mit Ryanair? Dann brauchen Sie zwingend die Ryanair-App auf Ihrem Handy. Anders können Sie nicht mehr einsteigen. Was das für den Hunsrück-Airport bedeutet.

Wer am Mittwoch, 12. November, um 15.15 Uhr mit Ryanair-Flug FR9926 vom Hahn aus Richtung Barcelona abheben will, muss zwingend die Ryanair-App auf seinem Smartphone installiert haben. Denn von Mittwoch an gibt es beim Billigflieger die notwendige Bordkarte nur noch in der Airline-App.







