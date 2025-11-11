So ist Hahn auf Ryanairs Digital-Offensive vorbereitet

Haben Sie vor, in den nächsten Tagen oder Wochen vom Hahn aus in Urlaub zu fliegen? Mit Ryanair? Dann brauchen Sie zwingend die Ryanair-App auf Ihrem Handy. Anders können Sie nicht mehr einsteigen. Was das für den Hunsrück-Airport bedeutet.
Lesezeit 1 Minute
Wer am Mittwoch, 12. November, um 15.15 Uhr mit Ryanair-Flug FR9926 vom Hahn aus Richtung Barcelona abheben will, muss zwingend die Ryanair-App auf seinem Smartphone installiert haben. Denn von Mittwoch an gibt es beim Billigflieger die notwendige Bordkarte nur noch in der Airline-App.