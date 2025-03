Noch ist kein Cent des Billionen Euro schweren Kreditrahmens, den sich die neue Bundesregierung unter dem Namen „Sondervermögen“ gönnen will, beantragt, geschweige denn ausgegeben. Doch der alljährliche Rückblick auf das abgelaufene Geschäftsjahr bei der Bilanzpressekonferenz des rheinland-pfälzischen Sparkassenverbandes wirkt schon jetzt ein wenig wie ein Blick auf eine andere Zeit. Denn folgen den kraftvollen Ankündigungen aus Berlin auch ebensolche Investitionen in die marode Infrastruktur des Landes, werden sich die konjunkturellen Vorzeichen ändern.

„Die Sparkassen stehen bereit“, sagt Verbandspräsident Thomas Hirsch. Wobei Hirsch und Verbandsgeschäftsführer Roman Frank die Erwartungen, die flaue Konjunktur könne sofort und ruckartig anspringen, direkt dämpfen. Bis klar sei, wo und wie genau das Geld eingesetzt werde, dauere es mit Sicherheit noch eine Weile. Mit einer konjunkturellen Trendwende sei daher wohl erst 2026 zu rechnen. Allzu schnell dürfe die öffentliche Hand den Markt ohnehin nicht mit geliehenem Geld fluten, geben die Sparkassen-Chefs zu bedenken, um negative Auswirkungen auf die Zinsentwicklung und die Inflation zu vermeiden.

Zeit für den Abbau von Bürokratie drängt

Wahrscheinlicher ist ohnehin ein Szenario, das in den vergangenen Jahren von den Vertretern der Wirtschaft mit als häufigster Grund für die konjunkturelle Abwärtsspirale genannt wurde, und das Verbandspräsident Hirsch so beschreibt: „Die Bürokratie ist der Flaschenhals vor dem Aufschwung.“ Das Geld der öffentlichen Hand werde nur dann auch in der Wirtschaft ankommen, wenn die Politik zuvor die Hürden in den Planungs- und Genehmigungsverfahren beseitige.

Die Zeit für einen echten Abbau der Bürokratie dränge mit Blick auf den Mittelstand sehr. Jetzt sei „gerade so das letzte Momentum“, so Frank, um mit Investitionen die Wirtschaft anzukurbeln, bevor die Unternehmen nach einer längeren Phase der wirtschaftlichen Stagnation damit beginnen müssten, Kapazitäten abzubauen.

Verhaltene Nachfrage an Krediten

Wie vorsichtig vor allem die Firmenkunden geworden sind, das können die 20 rheinland-pfälzischen Sparkassen in ihren Bilanzen lesen. Trotz eines gesunkenen Zinsniveaus blieb die Kreditnachfrage von Unternehmen verhalten. Betriebe ersetzen zwar alte Anlagen, erweitern ihre Kapazitäten darüber hinaus aber in einem von Unsicherheit sowie bürokratischen Hürden geprägten Umfeld nicht. Dies spiegelte sich vor allem in einem Rückgang der Neuzusagen für Unternehmenskredite wider, die mit 4,1 Milliarden Euro um 6,7 Prozent unter dem Vorjahreswert lagen.

Das von Unsicherheit geprägte Wirtschaftsklima zeigt sich auch bei den Privatkunden. Die Menschen halten ihr Geld zusammen. Die Einlagen der Sparer stiegen 2024 um 1,2 Milliarden Euro (+2 Prozent) auf 59,4 Milliarden Euro. Vor dem Hintergrund der schwierigen Rahmenbedingungen können die Sparkassen im Land mit dem Geschäftsjahr 2024 dennoch zufrieden sein. Thomas Hirsch spricht von einer „nachhaltigen Geschäftsentwicklung“. Die zusammengefasste Bilanzsumme steigt auf 76,7 Milliarden Euro (plus 0,7 Prozent), das Betriebsergebnis vor Bewertung liegt bei 824 Millionen Euro, nach Bewertung bei 374 Millionen Euro. Auf ein besseres Ergebnis nach Bewertung verzichteten die Sparkassen aus Vorsicht. Mehr als 300 Millionen Euro werden als „Vorsorgereserve“ geparkt. Unter dem Strich liegt der Jahresüberschuss der Sparkassen aber bei soliden 182,8 Millionen Euro. Nach 94 Millionen Euro im Vorjahr.

Wohnraum und Altersvorsorge sind wichtige Themen

Beim Ausblick betont Hirsch zwei Themen: Wohnraum schaffen, Altersvorsorge sichern. Die Zahl der Baugenehmigungen ist 2024 erneut drastisch gesunken. Besonders betroffen ist der Neubau, was den Wohnraummangel verschärft und die wirtschaftliche Entwicklung bremst. „Wir brauchen einen Turnaround“, appelliert Hirsch.

Umdenken müsse die Bevölkerung auch bei der Vorsorge für das Alter. „Wir müssen dringend ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Altersvorsorge nicht erst mit 50 beginnt“, fordert Hirsch. Altersvorsorge müsse „einfacher, transparenter und attraktiver werden“.