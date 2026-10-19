Die Autorin ist vor zwei Wochen mit dem Deutschen Buchpreis geehrt worden. Jetzt kommt sie in ihre Geburtsstadt, die im Roman eine wichtige Rolle spielt.

Hermeskeil (dpa/lrs) – Schriftstellerin Shida Bazyar ist zur ersten Lesung nach ihrer Auszeichnung mit dem Deutschen Buchpreis in ihre Geburtsstadt Hermeskeil im Hunsrück gekommen. Bei der seit Wochen ausverkauften Veranstaltung las sie aus ihrem preisgekrönten Roman «Die Lücken».

Rund 230 Gäste fanden im Saal im Mehrgenerationenhaus Platz. «Es ist toll, hier Menschen zu kennen und wiederzuerkennen», sagte sie auf der Bühne.

«Dass Shida Bazyar mit ihrem Roman „Die Lücken“ den Deutschen Buchpreis 2026 gewonnen hat, erfüllt uns mit großer Freude», sagte der Bürgermeister in Hermeskeil, Christoph König. «Eine Autorin aus unserer Stadt erhält diese bedeutende Auszeichnung – das ist etwas ganz Besonderes.»

Bazyar wurde 1988 in Hermeskeil geboren. Schauplatz des Buches ist ein fiktiver Ort namens Heimesbach, der an den Geburtsort der Autorin angelehnt ist. Ihre Eltern waren politische Aktivisten im Iran und 1987 nach Deutschland geflohen. Shida Bazyar zog später nach Hildesheim und dann nach Berlin.

Roman gibt Hermeskeil «neue, starke Impulse»

In ihrem Werk wird erzählt von jüdischen Familien, von NS-Profiteuren sowie von kurdischen und iranischen Menschen, die in Deutschland Schutz und Zuflucht suchen. Es werden verschwiegene Kapitel deutscher Vergangenheit thematisiert. In dem rund 500 Seiten langen Roman geht es um Lügen, Rassismus und Verdrängung.

«Liebe Shida, dein Roman „Die Lücken“ gibt unserer Auseinandersetzung mit der Vergangenheit neue, starke Impulse», sagte König. «Wir sollten jetzt gemeinsam daran arbeiten, in einem nächsten Schritt, vielleicht in Kooperation mit den Schulen, eine dauerhafte Ausstellung zu schaffen, die diese Geschichte bewahrt und auch kommenden Generationen zugänglich macht.»