Zwölf Kreuze und zwei Gedenktafeln: Unbekannte stehlen auf zwei Ehrenfriedhöfen in Merzig-Wadern Zeichen des Andenkens an gefallene Soldaten. Ob die Fälle zusammenhängen, ist noch offen.

Beckingen/Weiskirchen (dpa/lrs) – Auf gleich zwei Ehrenfriedhöfen im Kreis Merzig-Wadern ist es in letzter Zeit zu Diebstählen gekommen. In Beckingen-Reimsbach sollen Unbekannte in der vergangenen Woche insgesamt zwölf Grabkreuze von der Kriegsgräberstätte gestohlen haben, wie die Polizei mitteilte. Die Kreuze aus Bronze tragen die Namen getöteter Soldaten. Sie wurden mutmaßlich mit Werkzeugen samt ihrer Betonfundamente aus der Erde ausgegraben.

Im nur etwa 20 Minuten entfernten Weiskirchen wurden zwei Gedenktafeln – ebenfalls aus Bronze – von einem Ehrenmal der dortigen Kriegsgräberstätte entwendet. Auch die etwa 80 mal 50 Zentimeter großen Tafeln trugen Namen von getöteten Soldaten. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, sei bislang unklar. Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und Störung der Totenruhe und bittet um Hinweise.