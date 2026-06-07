Mainz (dpa/lrs) – In der ersten Runde des DFB-Pokals kommt es im Südwesten zum Derby-Klassiker zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem 1. FC Kaiserslautern. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund. Im DFB-Pokal trafen die Pfälzer letztmals im Jahr 2001 auf den Rivalen und setzten sich damals im Carl-Benz-Stadion mit 3:2 durch.

«Das Los ist natürlich der Wahnsinn. Ein Derby ist immer etwas Schönes, das ist das Salz in der Suppe. Sportlich ist es ein schweres Los», sagte FCK-Geschäftsführer Thomas Hegen. Angesichts der Brisanz hoffe er, dass es bei aller Rivalität auf den Rängen friedlich bleibe. Aber insgesamt überwiege die Vorfreude.

Mainz in die Provinz nach Brandenburg

Bundesligist FSV Mainz 05 muss beim brandenburgischen Fünftligisten VfB Krieschow antreten. Der Verein aus dem 490-Einwohner-Dorf wird die Begegnung aller Voraussicht nach im Stadion der Freundschaft von Energie Cottbus austragen. «Das Los ist ein Stück weit charakteristisch für das Besondere am DFB-Pokal. Wir treffen auf einen kleinen Verein, für den das Spiel ein absolutes Highlight wird. Solche Duelle machen den Wettbewerb aus, sagte Sportdirektor Niko Bungert.

Als Bundesligist gehe es darum, seiner Favoritenrolle vor einer sicherlich emotionalen Kulisse gerecht zu werden. «Das macht es reizvoll und wir werden auf keinen Fall den Fehler machen, die Aufgabe zu unterschätzen», sagte Bungert, der den Fans im ersten Pflichtspiel «eine weniger abenteuerliche Anreise gewünscht» hätte.

Elversberg in Duisburg – Saarbrücken gegen Hertha

Erstliga-Aufsteiger SV Elversberg gastiert beim ambitionierten Drittligisten MSV Duisburg. Der saarländische Nachbar 1. FC Saarbrücken empfängt den Zweitligisten Hertha BSC. «Hertha BSC ist ein ordentliches Los für uns. Wir freuen uns ganz besonders auf ein stimmungsvolles Heimspiel vor unseren überragenden Fans. Für sie wird es ein interessantes und sicherlich attraktives Pokalspiel im Ludwigspark», sagte FCS-Coach Argirios Giannikis. Sportlich sei man der Außenseiter, wolle Berlin aber einen großen Kampf liefern.

Underdogs aus Mainz und Trier gegen Bundesligisten

Die unterklassigen rheinland-pfälzischen Clubs bekamen Bundesligisten als Gegner. Viertligist Eintracht Trier empfängt den Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig. Fünftligist Schott Mainz spielt gegen Borussia Mönchengladbach.

Die erste Runde wird abgesehen von den Spielen des FC Bayern und Borussia Dortmund vom 21. bis 24. August ausgetragen. Das Endspiel findet am 29. Mai 2027 im Berliner Olympiastadion statt.