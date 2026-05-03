Brände
Brennendes Müllfahrzeug löst zwei Feuerwehreinsätze aus
Feuerwehr
Die Feuerwehr konnte das Feuer in beiden Fällen schnell löschen. (Symbolbild)
Jens Büttner. DPA

Ein Müllwagen brennt zweimal an einem Tag – erst auf der B270, später auf einem Recyclinghof. Was die Ursache für den Brand gewesen sein könnte.

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Kaiserslautern/Mehlingen (dpa/lrs) – Ein brennendes Müllfahrzeug im Kreis Kaiserslautern hat am selben Tag gleich zweimal für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Zunächst sei der Müllwagen am Samstagvormittag auf der Bundesstraße 270 in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Das Fahrzeug sei daraufhin zu einer nahegelegenen Polizeiautobahnstation gebracht und der Brand zügig gelöscht worden.

Nach ersten Erkenntnissen habe sich Altpapier im Laderaum des Müllautos entzündet – entweder durch einen technischen Defekt oder unsachgemäß entsorgte Abfälle. Am Samstagabend folgte dann der zweite Einsatz der Feuerwehr auf dem Gelände eines Recyclinghofes: Nach Angaben der Polizei hatte sich der Müll auf dem Fahrzeug aufgrund eines zuvor unentdeckten Glutnests erneut entzündet. Auch dieser Brand sei zügig gelöscht worden.

© dpa-infocom, dpa:260503-930-27624/1

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