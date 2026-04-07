Unfälle
Brennender Lastwagen: Vollsperrung auf A3
Feuerwehr
Die Feuerwehr wurde zu dem brennenden Lkw auf der A3 gerufen
Soeren Stache. DPA

Ein Lastwagen gerät auf der A3 in Brand, die Autobahn Richtung Frankfurt musste voll gesperrt werden.

Lesezeit 1 Minute

Koblenz (dpa/lrs) – Ein brennender Lastwagen hat zu einer mehrstündigen Vollsperrung auf der Autobahn 3 zwischen Neustadt (Wied) und Neuwied geführt. Am frühen Abend gab einen Stau von etwa vier bis fünf Kilometern, hieß es aus der Verkehrsdirektion Koblenz. Wenig später wurde eine erste Fahrbahn wieder freigegeben.

Zunächst sei am Nachmittag die Zugmaschine in Brand geraten, bevor im weiteren Verlauf das Feuer auf den Sattelauflieger übergriff, teilte die Verkehrsdirektion mit. Die Zugmaschine und der Auflieger mit der transportierten Ware für einen Lebensmittel-Discounter seien komplett ausgebrannt. Die Autobahn sei in Fahrtrichtung Frankfurt komplett gesperrt und der Verkehr sei an der Fernthal abgeleitet worden.

© dpa-infocom, dpa:260407-930-916371/1

Ressort und Schlagwörter

Verkehr

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