Koblenz (dpa/lrs) – Ein brennender Lastwagen hat zu einer mehrstündigen Vollsperrung auf der Autobahn 3 zwischen Neustadt (Wied) und Neuwied geführt. Am frühen Abend gab einen Stau von etwa vier bis fünf Kilometern, hieß es aus der Verkehrsdirektion Koblenz. Wenig später wurde eine erste Fahrbahn wieder freigegeben.

Zunächst sei am Nachmittag die Zugmaschine in Brand geraten, bevor im weiteren Verlauf das Feuer auf den Sattelauflieger übergriff, teilte die Verkehrsdirektion mit. Die Zugmaschine und der Auflieger mit der transportierten Ware für einen Lebensmittel-Discounter seien komplett ausgebrannt. Die Autobahn sei in Fahrtrichtung Frankfurt komplett gesperrt und der Verkehr sei an der Fernthal abgeleitet worden.