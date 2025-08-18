Auf dem Gelände einer Recyclingfirma brennt ein großer Stapel Holzpaletten. Die angrenzende Straße muss gesperrt werden.

Plaidt (dpa/lrs) – Auf dem Gelände einer Recyclingfirma im Industriegebiet in Plaidt (Landkreis Mayen-Koblenz) ist ein größer Stapel mit Holzpaletten in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, ist die Feuerwehr mit einem großen Aufgebot im Einsatz. Die angrenzende Ludwig-Erhard-Straße sei demnach gesperrt.

Eine Gesundheitsgefahr durch giftige Stoffe besteht nach Feuerwehrangaben nicht. Anwohner sollten dennoch Fenster und Türen geschlossen halten. Die Brandursache war zunächst unklar.