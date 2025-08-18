Feuerwehreinsatz
Brennende Holzpaletten bei Recyclingfirma in Plaidt
Feuerwehrmann steht neben einem Feuerwehrauto (Symbolbild)
Auf dem Gelände einer Recyclingfirma brennt ein großer Stapel Holzpaletten. Die angrenzende Straße muss gesperrt werden.

Plaidt (dpa/lrs) – Auf dem Gelände einer Recyclingfirma im Industriegebiet in Plaidt (Landkreis Mayen-Koblenz) ist ein größer Stapel mit Holzpaletten in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, ist die Feuerwehr mit einem großen Aufgebot im Einsatz. Die angrenzende Ludwig-Erhard-Straße sei demnach gesperrt.

Eine Gesundheitsgefahr durch giftige Stoffe besteht nach Feuerwehrangaben nicht. Anwohner sollten dennoch Fenster und Türen geschlossen halten. Die Brandursache war zunächst unklar.

