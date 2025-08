Brennende Heuballen setzen Scheune in Brand

In der Nacht gehen bis zu 100 Heuballen in Flammen auf. Das Feuer greift auf eine Scheune über und sorgt für einen großen Feuerwehreinsatz.

Petersberg (dpa/lrs) – Der Brand von Heuballen und einer Scheune auf einem Hof in Petersberg (Landkreis Südwestpfalz) hat in der Nacht für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Wie sie mitteilte, wurde das Feuer um kurz vor 1 Uhr gemeldet. Zwischen 70 und 100 Heuballen sowie ein Anhänger gerieten vor einer Scheune in Brand. Die Flammen griffen auf eine angrenzende Maschinenhalle über, es kam zu massiver Rauchentwicklung.

Erst nach mehreren Stunden hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis in den Vormittag, heißt es. Sechs Feuerwehrleute wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, seien Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet worden. Angaben zur Schadenshöhe konnten zunächst nicht gemacht werden.