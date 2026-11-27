Gastbeitrag zur Wirtschaft Braucht Europa Wero und den Digitalen Euro? 27.11.2026, 12:20 Uhr

i In Echzeit lässt sich über die Wero-App Geld versenden. Das Bezahlsystem wird von europöischen Banken betrieben und soll sich, so die Hoffnung, als Alternative zu PayPal und anderen internationalen Anbietern etablieren. Mit dem digitalen Euro wird ein ähnliches Ziel verfolgt. Anke Mersmann

Europa will beim Bezahlen unabhängiger werden – doch mit Wero gibt es bereits eine eigene Lösung. Thomas Paffenholz, Chef der Sparkasse Neuwied, erörtert in einem Gastbeitrag, ob der digitale Euro der EZB einen Mehrwert bietet.

Mit Wero wächst bereits eine europäische Alternative zu amerikanischen Bezahldiensten. Die Europäische Zentralbank (EZB) muss deshalb den zusätzlichen Nutzen des digitalen Euro als Gegenstück zum Bargeld erklären. An der Supermarktkasse hat Europa ungefähr zehn Sekunden Zeit: Karte oder Handy ans Terminal, ein kurzer Piepton, fertig.







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