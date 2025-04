In St. Wendel soll ein 64-Jähriger Holzpaletten im Eingangsbereich eines Lebensmittelmarkts angezündet haben. Die Staatsanwaltschaft wertet das als versuchten Mord. Was war sein Motiv?

St. Wendel (dpa/lrs) – Ein 64-Jähriger soll am vergangenen Donnerstagabend im saarländischen St. Wendel einen Brand vor einem arabischen Lebensmittelmarkt gelegt haben. Wie die Polizei mitteilte, zündete der mutmaßliche Täter Holzpaletten an, die im Eingangsbereich des Ladens standen.

Durch den Brand konnten nach Polizeiangaben mehrere Menschen das Einfamilienhaus, in dem sich der Lebensmittelmarkt befindet, nicht verlassen. Zeugen löschten demnach die brennenden Holzpaletten mit Hilfe von Feuerlöschern. Sie verhinderten dadurch, dass das Feuer auf Gebäude übergriff, bis die Feuerwehr eintraf. Verletzt wurde niemand.

Der Tatverdächtige wurde laut Polizei in der Nähe des Tatorts festgenommen. Seitens der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wurde die Tat als versuchter Mord und versuchte schwere Brandstiftung eingestuft. Der 64-Jährige wurde am vergangenen Freitag in Untersuchungshaft gebracht. Vor allem das Tatmotiv war zunächst Gegenstand der Ermittlungen des Polizeilichen Staatsschutzes.