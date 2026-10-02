Brände
Brand in Wohnhaus – Feuerwehr rettet Bewohner
Feuerwehr
Drei Menschen mussten aus dem Gebäude gerettet werden. (Symbolbild)
Marijan Murat. DPA

Aus dem zweiten Obergeschoss muss die Feuerwehr zwei Personen mit einer Drehleiter retten. Drei Bewohner werden ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nach der Brandursache.

Lesezeit 1 Minute

Saarbrücken (dpa/lrs) – Bei einem Kellerbrand in einem Haus in Saarbrücken hat die Feuerwehr drei Bewohner aus dem Gebäude retten müssen. Sie wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei bereits dichter Rauch aus dem Haupteingang und dem Keller des Hauses gedrungen. Da der Fluchtweg über das Treppenhaus abgeschnitten war, rettete die Feuerwehr nach eigenen Angaben zwei Bewohner über eine Drehleiter aus dem zweiten Obergeschoss. Eine weitere Person wurde aus dem Erdgeschoss gerettet.

Der Brand in dem Keller sei währenddessen entdeckt und gelöscht worden. Anschließend wurde das Gebäude maschinell belüftet. Zur Schadenshöhe konnte die Feuerwehr bislang keine Angaben machen. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

© dpa-infocom, dpa:261002-930-780477/1

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