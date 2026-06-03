Mainz (dpa/lrs) – Ein Brand in einer Tiefgarage in Mainz hat einen größeren Einsatz ausgelöst. In der Garage hatte nach Angaben der Feuerwehr ein Fahrzeug Feuer gefangen. Es sei gelungen, die Flammen schnell unter Kontrolle zu bringen, eine weitere Ausbreitung des Brandes sei verhindert worden – auch mit Hilfe einer Sprinkleranlage, die ausgelöst hatte. Verletzte gab es keine.

Weil die Tiefgarage sowie Teile des Erdgeschosses eines Gebäudes darüber, in dem sich auch eine Einkaufspassage befindet, stark verraucht waren, musste der Komplex belüftet werden. Besucher und dort arbeitende Menschen mussten das Gebäude laut Feuerwehr zunächst verlassen, nach etwa einer Dreiviertelstunde konnten sie aber wieder zurück. Auch eine Hauptverkehrsader, die an dem Gebäude vorbeiführt, konnte nach einer zwischenzeitlichen Vollsperrung wieder freigegeben werden.