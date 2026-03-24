Nach dem Brand in einer Sattlerei in Gönnheim ist ein Schaden von bis zu 170.000 Euro entstanden. Die Polizei sucht die Ursache – verletzt wurde niemand.

Gönnheim (dpa/lrs) – Bei einem Brand in einer Sattlerei im Kreis Bad Dürkheim ist ein Schaden von 150.000 bis 170.000 Euro entstanden. Verletzt worden sei niemand, teilte die Polizei mit.

Demnach sei das Feuer zunächst in der Sattlerei in Gönnheim ausgebrochen und habe anschließend auf ein angrenzendes Gebäude übergegriffen. Aufgrund der Löscharbeiten musste eine angrenzende Straße nach Angaben der Polizei für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die Brandursache ist bislang unklar.