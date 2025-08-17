Massiver Rauch kommt aus einer Wohnung im ersten Stock. Die meisten Menschen verlassen das Gebäude selbst, anders im Fall eines Bewohners in einer Dachgeschosswohnung.

Idar-Oberstein (dpa/lrs) – Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Idar-Oberstein hat einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Ausgebrochen war das Feuer in einer Wohnung im ersten Stock, dort kam es zu einer massiven Rauchentwicklung, wie die Polizei in Idar-Oberstein mitteilte.

15 Menschen flüchteten demnach selbst aus dem Haus, ein Bewohner wurde mit einer Drehleiter aus seiner Dachgeschosswohnung gerettet, blieb aber ebenfalls unverletzt. Die Bewohner der Wohnung im ersten Stock kamen sicherheitshalber zunächst in ein Krankenhaus, konnten es kurze Zeit später aber wieder verlassen.

Der Sachschaden an dem Haus dürfte sich der Polizei zufolge in fünfstelliger Höhe bewegen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. Was den Brand auslöste, war zunächst noch unklar.