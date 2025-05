Bombendrohungen an mehreren Schulen in Rheinland-Pfalz

Trier (dpa/lrs) – An mehreren Schulen in Rheinland-Pfalz sind am Morgen Bombendrohungen per E-Mail eingegangen. Wie die Polizei mitteilte, sind mehr als zehn Schulen im Stadtgebiet Trier, sowie in Aach (Kreis Trier-Saarburg), Bernkastel-Kues (Landkreis Bernkastel-Wittlich) und Idar-Oberstein (Landkreis Birkenfeld) betroffen. Die Polizei sei an den betroffenen Schulen vor Ort. Ob der Unterricht ausfällt, war zunächst unklar.

Bereits am Freitag waren Bombendrohungen an Schulen in Gillenfeld (Kreis Vulkaneifel) und in Aach (Kreis Trier-Saarburg) gerichtet worden. Der Wortlaut der Drohmails vom Montag sei identisch mit den Drohmails von Freitag. Die Analysen und Ermittlungen der Polizei und des Landeskriminalamts hätten zu der Einschätzung geführt, dass die Drohungen als nicht realistisch einzuschätzen seien, hieß es.