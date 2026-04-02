Koblenz (dpa/lrs) – In Koblenz ist bei Bauarbeiten eine Bombe gefunden worden. Für die Bevölkerung gehe von dem Kampfmittel keine Gefahr aus, teilte die Stadtverwaltung mit. Die Entschärfung des Blindgängers ist demnach im Laufe der kommenden Woche nach den Osterfeiertagen geplant. Über weitere Einzelheiten zur Art des Kampfmittels und zum Fundort informierte die Stadt zunächst nicht.

Zum weiteren Vorgehen und genauen Entschärfungs-Termin wollen sich die beteiligten Stellen und Behörden laut der Mitteilung am Karsamstag in einer Lagebesprechung beraten. Danach gebe es weitere detaillierte Informationen, hieß es.