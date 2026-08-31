Nach der erfolgreichen Entschärfung einer 500-Kilogramm-Bombe dürfen die Anwohner in Fürthen wieder in ihre Häuser. Die Sondierungsarbeiten im Neubaugebiet gehen weiter.

Fürthen (dpa/lrs) – Im Landkreis Altenkirchen ist am Mittag eine Weltkriegsbombe entschärft worden. Die Menschen aus dem evakuierten Gebiet dürften wieder zurückkehren, sagte eine Sprecherin der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg). Evakuiert worden war in einem Umkreis von 300 Metern, für die betroffenen Menschen wurde eine Unterkunft eingerichtet.

Die 500-Kilogramm-Bombe war am Freitagnachmittag in einem Neubaugebiet gefunden worden. Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe im Februar war dort gezielt nach Bomben gesucht worden, die Sondierungsarbeiten sollen fortgesetzt werden.