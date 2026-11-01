Ludwigshafen (dpa/lhe) – Böllerwürfe und eine Schlägerei in einer Diskothek: Während der Halloween-Nacht ist die Polizei in Rheinland-Pfalz und im Saarland zu einigen Einsätzen gerufen worden. Zu den Ungewöhnlichsten dürfte ein Vorfall in Ludwigshafen-Süd gehört haben. Dort sei am Samstagabend ein Mann gemeldet worden, der das Grusel-Spektakel dazu nutzte, immer wieder nackt seine Wohnungstür zu öffnen, teilte die Polizei mit.

Als die Beamten bei dem 63-Jährigen eintrafen, unterbanden sie zunächst sein exhibitionistisches Verhalten, blieben aber in der Nähe seiner Wohnung. Da der Mann sich später nicht mehr an die Anweisungen der Polizei hielt, sollte er in Polizeigewahrsam genommen werden. Dabei habe er Mann erheblichen Widerstand geleistet, hieß es von der Polizei. Der Mann kam schließlich gefesselt auf die Dienststelle und verbrachte dort die Nacht. Die Beamten blieben unverletzt, der Mann hingegen sei leicht verletzt worden, hieß es. Gegen ihn wird nun wegen exhibitionistischer Handlungen sowie wegen Widerstandes ermittelt.

Während die Polizei in Mainz von einem friedlichen Halloween-Abend berichtete, hatte die Feuerwehr in der Landeshauptstadt mehr zu tun. Sie rückte unter anderem zu mehreren kleineren Bränden aus, bei denen sie Brandstiftung vermutet. So löste vermutlich ein Böller einen kleinen Brand in einem Gebüsch aus, außerdem brannten mehrere Mülltonnen und ein Altkleidercontainer. «Ob die Einsatzhäufung mit Halloween, dem Wochenende oder den vorangegangenen Demonstrationen zu tun hat, kann die Feuerwehr nicht beurteilen», teilte sie mit.