Erkältungszeit, Urlaubsreisen und die kurze Haltbarkeit von Blutpräparaten setzen den Vorräten zu. Warum das DRK auch am zweiten Weihnachtsfeiertag darauf angewiesen ist, dass Menschen Blut spenden.

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Der Blutspendedienst West des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) blickt angesichts kleiner werdender Blutreserven mit Sorge auf die bevorstehende kalte Jahreszeit. Schon jetzt gingen an vielen Tagen weniger Blutspenden ein, als zur vollständigen Versorgung der Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz und dem Saarland benötigt würden, sagte ein DRK-Sprecher des Blutspendedienstes West der dpa. Spenderinnen und Spender werden deshalb dringend gesucht.

«Aktuell haben wir zwar noch keinen wirklich akuten Notstand», erklärte der Sprecher. Seit kurzem reichten die Vorräte an roten Blutkörperchen allerdings im Schnitt nur noch für knapp dreieinhalb Tage. Ziel sei es eigentlich, fünf volle Tagesbedarfe an fertig getesteten und hergestellten Blutkonserven vorrätig zu haben. Derzeit kann das demnach noch über Lagerbestände ausgeglichen werden.

Der größte Teil der gewonnenen roten Blutkörperchen und Blutplättchen wird in der Krebstherapie benötigt, etwa bei Chemotherapien oder nach Stammzellentransplantationen, wenn der Körper nicht mehr genug Blutzellen bilden kann. Weitere wichtige Einsatzgebiete sind Operationen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie schwere Unfälle. Mit einer einzigen Blutspende von einem halben Liter lassen sich laut DRK bis zu drei Patientenleben retten.

Sorge vor Infektwelle und Weihnachtszeit

Um den Bedarf zu decken, benötigt der Blutspendedienst nach eigenen Angaben werktäglich rund 800 bis 900 Blutspenden. Dass die Bestände derzeit schrumpfen, liegt an einer Kombination mehrerer Faktoren: Nach den Herbstferien verreisten nun viele kinderlose Paare, die als Spender ausfielen. Zudem mache sich der Beginn der Erkältungssaison bemerkbar.

Vor einer Blutspende gibt es jedoch auch wichtige Punkte zu beachten: Krank kann niemand Blut spenden. Eine Erkältung oder ein grippaler Infekt hat aber auch darüber hinaus Folgen für das Blutspenden: «Spender fallen nicht nur in der Phase aus, in der sie tatsächlich krank sind», betonte der Sprecher. Nach der Einnahme eines Antibiotikums dürfe man etwa vier Wochen nicht spenden – selbst dann nicht, wenn man sich längst wieder gesund fühle.

Mit Blick auf die kommenden Wochen mahnt der Blutspendedienst zur Vorsorge. Noch sei die erste große Grippe- und Erkältungswelle nicht voll angekommen. Genau dieses Zeitfenster müsse genutzt werden, um die Lager wieder aufzufüllen. In der Vorweihnachtszeit und rund um die Feiertage sinkt die Spendenbereitschaft erfahrungsgemäß weiter, weil viele Menschen unterwegs sind, Weihnachtsmärkte besuchen oder verreisen.

Kurze Haltbarkeit der Blutpräparate macht Pausen unmöglich

Bei einzelnen Blutgruppen liegt der Bestand den Angaben zufolge besonders niedrig. Vermehrt gefragt seien etwa Spenden der Blutgruppen 0 negativ, 0 positiv sowie B negativ, hieß es. Menschen mit der Blutgruppe 0 gelten als sogenannte Universalspender für rote Blutkörperchen. Jene, deren Blut die Gruppe 0 negativ aufweist, kommen als Spender für alle Menschen infrage.

Eine lange Bevorratung ist bei Blutpräparaten allerdings kaum möglich. Während gefrorenes Blutplasma bis zu zwei Jahre gelagert werden kann, sind Konserven mit roten Blutkörperchen maximal 42 Tage haltbar. Besonders kritisch ist die Lage bei Blutplättchen, sogenannten Thrombozyten, die nach der Spende nur vier Tage lang verwendet werden können.

Auch an Weihnachten auf Spender angewiesen

«Das ist der Grund, warum wir immer wieder losfahren müssen, auch an absurd klingenden Tagen wie dem zweiten Weihnachtsfeiertag», erklärte der Sprecher. Auch dann sei man angewiesen auf Menschen, die zur Blutspende vorbeikommen.

Aktionswochen im Saarland

Aktuell laufen im Saarland zwei Aktionswochen, mit denen neue Blutspenderinnen und Blutspender gewonnen werden sollen. Unter dem Motto «Erstspender:in gesucht!» wirbt das Aktionsbündnis Blutspende Saarland noch bis zum 27. November in der Blutspendezentrale Saar-Pfalz auf dem Winterberg in Saarbrücken um Nachwuchs.

«Blutspenden rettet Leben», teilte der saarländische Gesundheitsminister Magnus Jung zu diesem Anlass mit. «Ob nach einem schweren Unfall, bei einer Operation oder zur Behandlung schwerer Erkrankungen – Blutkonserven werden täglich benötigt.» Mit den Blutspendewochen sollten möglichst viele Saarländerinnen und Saarländer motiviert werden, Verantwortung zu übernehmen und mit einer Spende anderen Menschen zu helfen.

Nach Angaben des saarländischen Gesundheitsministeriums sank die Zahl der Blutspenderinnen und Blutspender zwischen 2023 und 2025 um rund fünf Prozent, bei den 18- bis 29-Jährigen sogar um 13 Prozent.

Unterstützt wird die Initiative von der Industrie- und Handelskammer des Saarlandes (IHK). Damit sollen insbesondere Auszubildende und Beschäftigte saarländischer Unternehmen angesprochen werden. Als Anreiz erhalten Erstspender im Aktionszeitraum einen Zehn-Euro-Gutschein für die Saarbrücker Kalinski Wurstwirtschaft. Zudem können sich Interessierte vor Ort bei der Stefan-Morsch-Stiftung als Stammzellspender registrieren lassen.