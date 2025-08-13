Jedes Jahr werden Wanderrouten ausgezeichnet. Diesmal fiel die Wahl in der Kategorie Mehrtagestouren auf einen Wanderweg im saarländischen Bliesgau – zur Freude der Ministerpräsidentin.

Saarbrücken/Blieskastel (dpa/lrs) – Der Bliessteig im Saarland ist zu «Deutschlands schönstem Wanderweg 2025» in der Kategorie Mehrtagestouren gewählt worden. Bei der Publikumswahl landete der 108 Kilometer lange Wanderweg laut Wahlergebnis des «Wandermagazins» vor dem Albsteig im Schwarzwald und dem Kammweg im Erzgebirge-Vogtland.

Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) zeigte sich erfreut. «Wandern, Radfahren, die Natur erleben – das Saarland ist längst kein Geheimtipp mehr, wenn es um Aktivtourismus und Natururlaub geht. Die Auszeichnung unseres schönen Bliessteig-Wanderwegs ist ein klarer Beweis dafür: Das Reiseziel Saarland bleibt in Erinnerung.»

Streuobstwiesen, Buchenwälder, Orchideen

Der Bliesstieg führt durch die sanft-hügelige Landschaft des Bliesgaus, ein saarländisches Mosaik aus Streuobstwiesen, wertvollen Buchenwäldern, artenreichen Orchideenwiesen, offenen Muschelkalkhöhen und stillen Auen, die von der quirligen Blies durchzogen werden, so beschreibt es das «Wandermagazin».

Auch Wirtschafts- und Tourismusminister Jürgen Barke (SPD) schwärmt: «Der Bliessteig verbindet Naturerlebnisse und Nachhaltigkeit auf besondere Weise – und zieht damit Menschen weit über die Landesgrenzen hinaus an.»

Nach Angaben des Ministeriums fielen bei der alljährlich stattfindenden Wahl über 25 Prozent der Stimmen auf den 108 Kilometer langen Qualitätswanderweg, der durch das Unesco-Biosphärenreservat Bliesgau führt.