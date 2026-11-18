Bis zum Wochenende bleibt es regnerisch und stürmisch

Grauer Himmel, Regen und Windböen: Das Novemberwetter bleibt vorerst ungemütlich. Erst am Samstag kommt die Sonne wieder heraus.

Offenbach (dpa/lrs) – Graues Novemberwetter sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) bis zum Wochenende vorher. Es ist bewölkt und regnet immer wieder. Dazu kommt Südwestwind, der sich in exponierten Lagen bis auf Sturmböen steigern kann.

Es ist verhältnismäßig mild, heute werden Höchsttemperaturen von 10 bis 13 Grad erwartet, in höheren Lagen 8 bis 10 Grad. Ähnliche Werte sagt der DWD für die nächsten Tage vorher.

Am Freitag schwächt sich der Wind der Vorhersage zufolge ab. Im Bergland müsse zunächst gebietsweise weiter mit vereinzelten stürmischen Böen gerechnet werden.

Am Samstagmorgen zieht laut der Vorhersage im Süden der letzte Regen ab, es wird heiter bis wolkig. Die Höchstwerte liegen nur noch zwischen 5 und 10 Grad. Nachts bestehe bei leichten Minustemperaturen örtlich Glättegefahr.