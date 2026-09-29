Die Temperaturen in Rheinland-Pfalz und Saarland kratzen Ende September noch einmal an der 30 Grad-Marke. Ab wann der Deutsche Wetterdienst mit Regen und Gewittern rechnet.

Offenbach (dpa/lrs) – In den kommenden Tagen wird es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) noch einmal «ungewöhnlich warm». Die Meteorologen rechnen am Dienstag mit Temperaturen zwischen 26 und 30 Grad, in den Hochlagen mit bis zu 24 Grad. Es bleibt trocken, bei schwachem bis mäßigem Wind aus Südost.

In der Nacht zum Mittwoch wird es wechselnd bewölkt. Örtlich sind Dunst- und Nebelfelder möglich. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 15 Grad. Der Mittwoch startet heiter, im Tagesverlauf nehmen die Wolken zu. Abends kann es im Westen regnen, im Osten bleibt es trocken. Die Höchsttemperaturen steigen nach Angaben des DWD auf 26 bis 29 Grad, in den Hochlagen auf bis zu 24 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südost.

Die Nacht zum Donnerstag bleibt bewölkt. Die Meteorologen erwarten teils schauerartigen Regen und örtlichen Starkregen, bei Tiefstwerten zwischen 12 und 16 Grad. Am Donnerstag wird es laut DWD wolkig und regnerisch. Auch Gewitter und Starkregen sind möglich. Die Temperaturen erreichen 18 bis 23 Grad.