Schöneres Ausflugswetter könnte es am Maifeiertag wohl kaum geben. Wie sind die Aussichten für das Wochenende?

Offenbach (dpa/lrs) – Pünktlich zum Maifeiertag könnte heute mancherorts in Rheinland-Pfalz und im Saarland die 30 Grad-Marke geknackt werden. Entlang des Rheins stehen die Chancen dafür am besten, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. Laut Vorhersage sind heute Höchsttemperaturen zwischen 25 und 30 Grad drin, begleitet von viel Sonnenschein und ein paar Quellwolken.

In diesem Bereich bewegen sich die Höchstwerte auch am Freitag, dazu soll es teils sonnig und teils wolkig werden. Nördlich von Mosel und Lahn gibt es ein geringes Gewitterrisiko, insbesondere in der Eifel.

Abkühlung am Wochenende erwartet

Unbegrenzt halten sich diese besonders frühsommerlichen Temperaturen aber nicht: In der Pfalz erwartet der DWD am Samstag bis zu 24 Grad, im nördlichen Bergland nur noch 19 Grad. Außerdem versammeln sich dann mehr Wolken am Himmel und bringen gebietsweise Schauer und Regen mit. Die Meteorologen rechnen sogar mit einzelnen Gewittern mit Starkregengefahr.

Auch am Sonntag kann es vor allem im Süden noch Regen geben, während es im Norden oft wieder trocken bleibt. Dazu gibt es laut DWD höchstens 12 bis 17 Grad. Es bleibe wechselnd bis stark bewölkt.